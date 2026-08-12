На міжнародному шахрайстві викрили учасників масштабного кол-центру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора провели новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, учасники якого ошукували громадян країн Європи та Центральної Азії

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 6 серпня 2026 року правоохоронці провели дев’ять обшуків. У результаті п’ятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру, ще дев’ятьом — змінили раніше повідомлені підозри або оголосили нові.

Слідство встановило, що учасники call-центру повторно обманювали людей, які вже втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи. Вони представлялися юристами, працівниками судових, податкових та інших державних органів і обіцяли повернути втрачені кошти через процедуру так званого "chargeback".

Для переконання потерпілих шахраї:

надсилали підроблені документи;

повідомляли, що гроші нібито знайдено або заблоковано на іноземних рахунках;

використовували технологію deepfake;

імітували спілкування з представниками офіційних установ.

Після цього від людей вимагали сплачувати "комісії", "податки" та "судові збори". Коли кошти закінчувалися, потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

У співпраці з правоохоронними органами Республіки Казахстан слідчі зібрали докази щодо 14 потерпілих. Сума збитків за цими епізодами перевищує 2,2 млн грн.

За версією слідства, злочинна організація мала чітку ієрархію — від інвесторів і координаторів до керівників груп та операторів call-центру.

Отримані злочинним шляхом кошти її учасники, за даними прокуратури, вкладали в елітну нерухомість у Києві, земельні ділянки в передмісті та автомобілі преміумкласу.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 КК України — створення та участь у злочинній організації та ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах.

Двом із підозрюваних підозри оголошено заочно. Щодо трьох фігурантів прокурори вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Ще дев’ятьом учасникам справи повідомлено про зміну раніше оголошених підозр або нові підозри за статтями 255 та 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.