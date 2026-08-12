На Харківщині російська ракета влучила в житловий будинок

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучання ракети у двоповерховий житловий будинок сталась пожежа. Горів дах будівлі, а також сталось займання в одній з квартир.

Після цього ворог вдарив по житловому сектору ракетами знову. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. В одній із будівель сталася пожежа.

"На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, також вночі 12 серпня російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів ДСНС у Херсоні.