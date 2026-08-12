"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком

Фото з відкритих джерел

Співачка Оля Полякова понад 20 років у шлюбі з Вадимом Буряковським. Вона розповіла, що б вона отримала у випадку розлучення із ним

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка Оля Полякова розповіла, що вона не підписувала шлюбну угоду з чоловіком Вадимом Буряковським. Тому якби вони розлучились, то кожен лишився б із тим майном, яке на нього оформлене.

"На нього записана хата. Оце я лоханулась, звичайно. Відстроїла там хороми, а на ньому записана земля. На мене квартира записана. Напевно, доведеться його все-таки отруїти", - жартує артистка.

При цьому вона додала, що розлучатись із чоловіком вона не збирається, бо "нема на це часу".

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова розповідала, як вона намагалась збудувати кар'єру в РФ до війни, і чому вона не захотіла там бути.