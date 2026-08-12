На Київщині змія вкусила дворічного хлопчика: дитину врятували лікарі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Київщині дворічного хлопчика вкусила змія під час гри на подвір'ї приватного будинку. Спочатку батьки подумали, що дитину вкусила комаха, однак згодом стан малюка погіршився

Про це розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", передає RegioNews.

У дитини піднялася температура до 39,7°C, а місце укусу почало синіти. Після обстеження лікарі встановили, що хлопчика вкусила змія.

Медики провели дитині детоксикаційну та антибактеріальну терапію, а також призначили перев’язки.

"Проблема може бути не лише в отруті. Навіть якщо був "сухий укус" і отруєння не відбулося, рана може інфікуватися. У пащі змії є мікроорганізми, які можуть потрапити в рану та спричинити інфекційний процес", – пояснив завідувач відділення "Охматдиту" Віталій Іць.

Лікарі наголошують, що особливо небезпечними є укуси в ділянку обличчя та шиї, оскільки набряк може швидко збільшуватися та загрожувати диханню.

Якщо дитину вкусила змія, потрібно:

промити місце укусу водою з милом або розчином хлоргексидину;

забезпечити дитині спокій;

обмежити рухи;

стежити за станом дитини, особливо за поширенням почервоніння та набряку;

якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

В "Охматдиті" застерігають: не можна накладати джгут, розрізати чи припікати місце укусу, а також намагатися висмоктати отруту.

За даними Центру громадського здоров’я, за сім місяців 2026 року через укуси змій в Україні по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них – четверо дітей. Найбільше випадків зареєстрували на Житомирщині – 10, та Івано-Франківщині – 9.

Нагадаємо, у Карпатах туриста вкусила змія. Інцидент стався 10 червня під час сходження на полонину Ґаджина. Через укус плазуна 24-річний молодик не міг самостійно продовжувати рух маршрутом, тому звернувся по допомогу до надзвичайників.