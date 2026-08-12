На Київщині змія вкусила дворічного хлопчика: дитину врятували лікарі
На Київщині дворічного хлопчика вкусила змія під час гри на подвір'ї приватного будинку. Спочатку батьки подумали, що дитину вкусила комаха, однак згодом стан малюка погіршився
Про це розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", передає RegioNews.
У дитини піднялася температура до 39,7°C, а місце укусу почало синіти. Після обстеження лікарі встановили, що хлопчика вкусила змія.
Медики провели дитині детоксикаційну та антибактеріальну терапію, а також призначили перев’язки.
"Проблема може бути не лише в отруті. Навіть якщо був "сухий укус" і отруєння не відбулося, рана може інфікуватися. У пащі змії є мікроорганізми, які можуть потрапити в рану та спричинити інфекційний процес", – пояснив завідувач відділення "Охматдиту" Віталій Іць.
Лікарі наголошують, що особливо небезпечними є укуси в ділянку обличчя та шиї, оскільки набряк може швидко збільшуватися та загрожувати диханню.
Якщо дитину вкусила змія, потрібно:
- промити місце укусу водою з милом або розчином хлоргексидину;
- забезпечити дитині спокій;
- обмежити рухи;
- стежити за станом дитини, особливо за поширенням почервоніння та набряку;
- якомога швидше звернутися по медичну допомогу.
В "Охматдиті" застерігають: не можна накладати джгут, розрізати чи припікати місце укусу, а також намагатися висмоктати отруту.
За даними Центру громадського здоров’я, за сім місяців 2026 року через укуси змій в Україні по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них – четверо дітей. Найбільше випадків зареєстрували на Житомирщині – 10, та Івано-Франківщині – 9.
Нагадаємо, у Карпатах туриста вкусила змія. Інцидент стався 10 червня під час сходження на полонину Ґаджина. Через укус плазуна 24-річний молодик не міг самостійно продовжувати рух маршрутом, тому звернувся по допомогу до надзвичайників.