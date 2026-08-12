12:57  12 серпня
У Сумах у квартирі знайшли мертвим 17-річного хлопця
10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
01:55  12 серпня
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 14:32

На Київщині змія вкусила дворічного хлопчика: дитину врятували лікарі

12 серпня 2026, 14:32
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Київщині дворічного хлопчика вкусила змія під час гри на подвір'ї приватного будинку. Спочатку батьки подумали, що дитину вкусила комаха, однак згодом стан малюка погіршився

Про це розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", передає RegioNews.

У дитини піднялася температура до 39,7°C, а місце укусу почало синіти. Після обстеження лікарі встановили, що хлопчика вкусила змія.

Медики провели дитині детоксикаційну та антибактеріальну терапію, а також призначили перев’язки.

"Проблема може бути не лише в отруті. Навіть якщо був "сухий укус" і отруєння не відбулося, рана може інфікуватися. У пащі змії є мікроорганізми, які можуть потрапити в рану та спричинити інфекційний процес", – пояснив завідувач відділення "Охматдиту" Віталій Іць.

Лікарі наголошують, що особливо небезпечними є укуси в ділянку обличчя та шиї, оскільки набряк може швидко збільшуватися та загрожувати диханню.

Якщо дитину вкусила змія, потрібно:

  • промити місце укусу водою з милом або розчином хлоргексидину;
  • забезпечити дитині спокій;
  • обмежити рухи;
  • стежити за станом дитини, особливо за поширенням почервоніння та набряку;
  • якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

В "Охматдиті" застерігають: не можна накладати джгут, розрізати чи припікати місце укусу, а також намагатися висмоктати отруту.

За даними Центру громадського здоров’я, за сім місяців 2026 року через укуси змій в Україні по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них – четверо дітей. Найбільше випадків зареєстрували на Житомирщині – 10, та Івано-Франківщині – 9.

Нагадаємо, у Карпатах туриста вкусила змія. Інцидент стався 10 червня під час сходження на полонину Ґаджина. Через укус плазуна 24-річний молодик не міг самостійно продовжувати рух маршрутом, тому звернувся по допомогу до надзвичайників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
лікарі Охматдит Київська область дитина змії укус
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
11 серпня 2026, 08:40
Стрибнув з пірсу й не виплив: у Миколаєві загинув 13-річний хлопець
10 серпня 2026, 10:40
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Найбільша партія кокаїну за війну: СБУ викрила наркосиндикат з "порошком" на 70 мільйонів
12 серпня 2026, 16:05
На міжнародному шахрайстві викрили учасників масштабного кол-центру
12 серпня 2026, 15:59
Росіяни вдруге вдарили по надзвичайниках у Краматорську: пошкоджено пожежну машину
12 серпня 2026, 15:43
Катував, ґвалтував та вимагав 80 тисяч доларів: на Херсонщині судитимуть російського спецпризначенця
12 серпня 2026, 15:30
Майже 35 незаконних мільйонів: справу екс-головного психіатра ЗСУ передали до суду
12 серпня 2026, 14:55
На Харківщині російська ракета влучила в житловий будинок
12 серпня 2026, 14:35
Хроніки війни за море: як Україна б'є по РФ
12 серпня 2026, 14:11
Донька завагітніла у 16 років: на Львівщині суд оштрафував матір на 850 гривень
12 серпня 2026, 13:58
На Полтавщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети
12 серпня 2026, 13:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »