Найбільша партія кокаїну за війну: СБУ викрила наркосиндикат з "порошком" на 70 мільйонів

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СБУ викрила міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісяця зловмисники заробляли 15-20 мільйонів гривень

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

10 учасників наркосиндикату затримали у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях. Зловмисники продавали ввезені з-за кордону оптові партії кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин. Організатором виявився житель Києва: він Він підшукував на спеціалізованих форумах "працівників", які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України.

"Під час проведення першої серії обшуків у фігурантів вилучено близько 2 кг кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом, у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів. Загальна вартість вилученого - близько 70 млн грн", - розповіли в поліції.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка займалася незаконним збутом кокаїну та психотропних речовин у столиці та інших регіонах України. Під час обшуків вилучили наркотики та психотропи вартістю понад 1,7 млн грн за цінами чорного ринку.