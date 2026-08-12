Донька завагітніла у 16 років: на Львівщині суд оштрафував матір на 850 гривень

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На Львівщині суд притягнув до адміністративної відповідальності матір 16-річної дівчини через неналежне виконання батьківських обов'язків

Про це повідомляє NTA із посиланням на матеріали Жовківського районного суду, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили факт сексуальних стосунків між неповнолітніми, внаслідок яких 16-річна дівчина завагітніла. Після цього поліцейські склали щодо її матері адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона заявила, що сподівається, що донька більше не допускатиме подібних вчинків.

Суд, врахувавши визнання провини та щире каяття жінки, призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Крім того, мати має сплатити 665 гривень судового збору.

Водночас у судовому реєстрі наразі немає інформації про притягнення до відповідальності неповнолітнього хлопця, який є батьком дитини.

Нагадаємо, в Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд. Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців через незаконний обіг наркотиків та домашнє насильство, перебуваючи на обліку як кривдник.