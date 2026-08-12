12:57  12 серпня
У Сумах у квартирі знайшли мертвим 17-річного хлопця
10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
01:55  12 серпня
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 13:58

Донька завагітніла у 16 років: на Львівщині суд оштрафував матір на 850 гривень

12 серпня 2026, 13:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Pravo
Читайте также
на русском языке

На Львівщині суд притягнув до адміністративної відповідальності матір 16-річної дівчини через неналежне виконання батьківських обов'язків

Про це повідомляє NTA із посиланням на матеріали Жовківського районного суду, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили факт сексуальних стосунків між неповнолітніми, внаслідок яких 16-річна дівчина завагітніла. Після цього поліцейські склали щодо її матері адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона заявила, що сподівається, що донька більше не допускатиме подібних вчинків.

Суд, врахувавши визнання провини та щире каяття жінки, призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Крім того, мати має сплатити 665 гривень судового збору.

Водночас у судовому реєстрі наразі немає інформації про притягнення до відповідальності неповнолітнього хлопця, який є батьком дитини.

Нагадаємо, в Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд. Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців через незаконний обіг наркотиків та домашнє насильство, перебуваючи на обліку як кривдник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд штраф вагітність Львівська область дочка мати батькіські обов'язки
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
11 серпня 2026, 08:40
У Львові жінка з ножем накинулась на людину прямо у маршрутці
07 серпня 2026, 22:40
У Києві через лікаря жінка втратила дитину і можливість народжувати
06 серпня 2026, 17:55
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Найбільша партія кокаїну за війну: СБУ викрила наркосиндикат з "порошком" на 70 мільйонів
12 серпня 2026, 16:05
На міжнародному шахрайстві викрили учасників масштабного кол-центру
12 серпня 2026, 15:59
Росіяни вдруге вдарили по надзвичайниках у Краматорську: пошкоджено пожежну машину
12 серпня 2026, 15:43
Катував, ґвалтував та вимагав 80 тисяч доларів: на Херсонщині судитимуть російського спецпризначенця
12 серпня 2026, 15:30
Майже 35 незаконних мільйонів: справу екс-головного психіатра ЗСУ передали до суду
12 серпня 2026, 14:55
На Харківщині російська ракета влучила в житловий будинок
12 серпня 2026, 14:35
На Київщині змія вкусила дворічного хлопчика: дитину врятували лікарі
12 серпня 2026, 14:32
Хроніки війни за море: як Україна б'є по РФ
12 серпня 2026, 14:11
На Полтавщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети
12 серпня 2026, 13:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »