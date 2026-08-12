На Полтавщині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети
Після чергової повітряної атаки РФ на території Полтавської області виявили бойову частину ракети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ракета не здетонувала під час падіння та становила загрозу для місцевих жителів.
Вибухотехніки обстежили боєприпас, знешкодили його та транспортували на спеціально обладнаний майданчик для подальшого контрольованого підриву.
Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх – про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102.
Нагадаємо, в Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА з осколково-фугасною бойовою частиною, який влучив у квартиру багатоповерхівки вночі 12 серпня.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Найбільша партія кокаїну за війну: СБУ викрила наркосиндикат з "порошком" на 70 мільйонів
12 серпня 2026, 16:05На міжнародному шахрайстві викрили учасників масштабного кол-центру
12 серпня 2026, 15:59Росіяни вдруге вдарили по надзвичайниках у Краматорську: пошкоджено пожежну машину
12 серпня 2026, 15:43Катував, ґвалтував та вимагав 80 тисяч доларів: на Херсонщині судитимуть російського спецпризначенця
12 серпня 2026, 15:30Майже 35 незаконних мільйонів: справу екс-головного психіатра ЗСУ передали до суду
12 серпня 2026, 14:55На Харківщині російська ракета влучила в житловий будинок
12 серпня 2026, 14:35На Київщині змія вкусила дворічного хлопчика: дитину врятували лікарі
12 серпня 2026, 14:32Хроніки війни за море: як Україна б'є по РФ
12 серпня 2026, 14:11Донька завагітніла у 16 років: на Львівщині суд оштрафував матір на 850 гривень
12 серпня 2026, 13:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »