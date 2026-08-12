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Після чергової повітряної атаки РФ на території Полтавської області виявили бойову частину ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ракета не здетонувала під час падіння та становила загрозу для місцевих жителів.

Вибухотехніки обстежили боєприпас, знешкодили його та транспортували на спеціально обладнаний майданчик для подальшого контрольованого підриву.

Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх – про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, в Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА з осколково-фугасною бойовою частиною, який влучив у квартиру багатоповерхівки вночі 12 серпня.