19 березня 2026, 12:44

Селфі біля тіла загиблої 14-річної дівчини: у Дніпровському університеті розпочали розслідування

У Дніпрі під час пошуків 14-річної Анастасії Ситнікової, тіло якої знайшли у покинутому кафе біля парку Шевченка, курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ зробив селфі біля покійної

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що курсантів залучали до пошукової операції, але один з них поводився неприпустимо. На оприлюдненому фото видно, як юнак у формі посміхається та позує біля бездиханного тіла дівчини.

За словами знайомих родини, тіло Анастасії не показували рідним майже два тижні. Причини смерті та результати розслідування наразі не оприлюднені, проте відомо, що на місці трагедії не знайшли телефон та особисті речі.

Востаннє вона була в мережі 17 лютого.

Вчинок майбутнього поліцейського викликав шквал обурення у соцмережах. Дніпряни наголошують, що така поведінка є абсолютно неприпустимою для людини, яка готується захищати закон і порядок.

У ДДУВС розпочато службове розслідування.

Як відомо, 18 лютого поліція повідомила про зникнення 14-річної Анастасії Ситнікової у Соборному районі Дніпра. А вже 20 лютого стало відомо, що дівчину знайшли мертвою. Тоді правоохоронці не розкривали обставин трагедії.

Нагадаємо, в Карпатах знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету Олексія Ходакова. Це сталось неподалік села Брустури. Чоловік приїхав у Закарпатську область 13 лютого, а наступного дня вирушив у похід. Востаннє він виходив на зв'язок 17 лютого.

