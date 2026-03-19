У Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара

Про це повідомляє "Судовий репортер".

14 жовтня 2025 року навпроти будівлі Приморської центральної районної лікарні в місті Запоріжжя старший інструктор ТЦК отримав від чоловіка 2 тисячі доларів. Цей хабар він повинен був передати начальнику відділення обліку мобілізаційної роботи – заступника начальника ТЦК та СП.

Гроші "клієнт" сплатив за те, щоб його взяли на військовий облік, видали військово-обліковий документ та не оголошували його в розшук. Інструктор ТЦК визнав свою провину. За угодою, його засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.