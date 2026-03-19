19 березня 2026, 12:30

Нервував поруч з поліцією: на Дніпропетровщині чоловіка посеред вулиці "спалили" з наркотиками

19 березня 2026, 12:30
Фото: Нацполіція
У Кривому Розі затримали чоловіка з наркотиками. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Це сталось 14 березня, коли правоохоронці під час патрулювання помітили дивного чоловіка. Він нервував при виді поліцейських. Коли його автомобіль перевірили, то знайшли там розфасовані наркотичні речовини, електронні ваги, мобільні телефони та банківські картки. Все вилучене направили на експертизу.

"Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, торік на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

наркотики поліція Дніпропетровська область
