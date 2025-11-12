12:50  12 листопада
12 листопада 2025, 12:20

Скандал довкола співвласника "Квартал 95" Міндіча: студія зробила заяву

12 листопада 2025, 12:20
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Студія "Квартал 95" заявила, що події, пов'язані з одним із її співвласників, не мають жодного стосунку до роботи студії, її контенту чи команди

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, передає RegioNews.

"Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії "Квартал 95”, який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди", – зазначено в дописі.

У "Кварталі 95" наголосили, що співвласник має лише юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності та не впливає на контент або рішення команди.

""Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту", – підкреслили в студії.

Компанія також закликала не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах.

Довідка: Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел "Української правди" з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Нагадаємо, НАБУ підтвердило, що бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант масштабної корупційної справи у сфері енергетики під назвою "Мідас", втік з України.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

Україна заява корупційна схема Зеленський Володимир Тимур Міндіч Квартал 95 друг президента плівки НАБУ
