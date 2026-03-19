На Буковині судили чоловіків, які жорстоко розправились з пенсіонерами

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги та підтвердив законність і обґрунтованість вироку Чернівецького апеляційного суду. Йдеться про справу щодо вбивства пенсіонерів

Як встановило слідство, зловмисники діяли за попередньою змовою. Вони проникли до будинку пенсіонерів з метою крадіжки, однак після викриття вчинили розбійний напад. Відомо, що вони завдали людям 80 та 83 років тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, були удари сокирою. Потерпілі померли від отриманих травм.

Після цього зловмисники заволоділи грошима, мобільним телефоном та банківською карткою, а також намагалися отримати доступ до банківського рахунку.

Спочатку їх приговорили до 15 років позбавлення волі, проте цей вирок скасували. Тепер судом призначено довічне ув'язнення.

