Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
18 березня 2026, 15:59

Мобілізація в Києві посилюється: на вулицях побільшало патрулів ТЦК

Їздив на кілька днів до Києва, на допит у ДБР, помітив, що на вулицях стало значно більше патрулів ТЦК, вони перекривали навіть магістральну дорогу
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До цього такі облави бачив лише в Харкові. Тобто мобілізація посилюється, і все тими ж методами насильницького примусу до виконання свого громадянського обов’язку.

Я на війні з 2014 року, на службі, офіційно – чотири роки, мені вже майже 58 років, я прекрасно розумію, бачу, що людей в армії не вистачає, але я проти насильницької мобілізації.

Після війни ми ще багато років будемо відхаркувати це "необхідне зло", як називають його багато військових, різних патріотів, і пропагандистів.

Можна було зробити чесно – влаштувати мобілізацію за жеребкуванням, і це автоматично зняло б соціальну напругу, бо навіть найпатріотичніші патріоти чомусь не хочуть йти воювати. Бо кожна людина мріє дожити до кінця війни.

Можна прямо зараз зняти соціальну напругу від мобілізації в суспільстві. По-перше, – прибрати людей у військовій формі з цього процесу, зробити ТЦК цивільними організаціями і запропонувати роботу в них, насамперед, ветеранам.

По-друге, – припинити облави, але посилити відповідальність за ухилення. Тобто, якщо людина отримала повістку, але не прийшла до ТЦК, тоді її шукає поліція (не військові!) і відправляє до суду, а не до ТЦК.

По-третє, створювати з засуджених за ухилення трудові батальйони, які відправляти на фронт для створення укріплень, ремонту пошкодженої інфраструктури. Надати засудженим право мобілізуватися до армії зі зняттям судимості. У людини має бути вибір – в’язниця чи армія. А ті, кого мобілізують силоміць, в армії, як правило, малокорисні.

Кажуть, що план мобілізації збільшили з 30 до 35 тисяч осіб на місяць. Це, зокрема, свідчить про зростання наших втрат. У нас не прийнято про таке говорити, але якщо зростання втрат пов'язане з тим, що армія на деяких ділянках фронту намагається атакувати, про що з помпою повідомляють багато наших ЗМІ та блогери, то всі повинні чітко розуміти, якою ціною даються ці маленькі перемоги.

Мене цікавить, чи є у нас взагалі якийсь план ведення війни?.. Якщо для нас здача територій в обмін на ненадійний "мир" є неприйнятною, про що свідчать соціальні опитування, то чи є для нас прийнятною загибель десятків тисяч бійців у спробі утримати ці території?..

Ми повинні дати собі чітку, чесну відповідь. Бо з одного боку ми (суспільство) не хочемо віддавати Донбас, з іншого – не хочемо йти воювати за Донбас.

Повірте, що ті, хто вже багато років воює, вичерпуються. І якщо ми збираємося воювати далі, тоді давайте вирішимо, на які жертви ми готові піти, яких цілей війни переслідуємо.

До речі, чим більше посилюється мобілізація, тим слабкішою стає економіка. Військовий сектор економіки у нас зростає, але він не виробляє продукти харчування, не ремонтує дороги, не будує нічого, а тільки споживає.

Ухилянти – це не тільки зло, це сантехніки, електрики, токарі, трактористи, водії, яких вже майже не залишилося. Чим сильніша мобілізація – тим слабкіша економіка. Зокрема, коли значна частина населення, яка майже не задіяна в економіці – ті, кому до 25 років, або звільнені від військового обов’язку, або виїхали за кордон.

Що тут можна зробити?.. – Давно пропоную відновити строкову службу. Строковиків відправляти на охорону західного, білоруського кордону, для охорони узбережжя, важливих державних об'єктів; зі строковиків комплектувати полки ППО, які діють не на фронті. Тим більше, що молодим легше освоїти професію пілота дрона-перехоплювача, і зір у них кращий для стрільби по шахедам.

Відновлення строкової служби дало б нам додатково 150-200 тисяч бійців без будь-якої мобілізації. А молодь отримала б військову спеціальність і досвід.

Ну й останнє. Не секрет, що СЗЧ-шники та ухилянти, як правило, працюють неофіційно, не платять податки, як і їхні роботодавці. І ця величезна чорна діра в бюджеті, яка підриває наші військові зусилля, не дає можливості підвищити зарплати тим, хто воює.

Поки держава не почне системно, а не аврально, вирішувати проблеми мобілізації, нема чого й розраховувати на перемогу у війні, або хоча б на горезвісний "гідний мир".

У Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству
18 березня 2026, 13:19
У Сумах російський дрон влучив у будівлю ТЦК
18 березня 2026, 11:25
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17 березня 2026, 18:13
Всі новини »
 
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
РФ окупувала два населені пункти на Донеччині
18 березня 2026, 16:52
На Дніпропетровщині ветеранів познайомили з 3D-друком
18 березня 2026, 16:45
Родинам загиблих прикордонників з Волині вручили посмертні нагороди
18 березня 2026, 16:21
У Києві пенсіонерка допомогла аферистам "віджати" землю
18 березня 2026, 16:20
В Україну йде похолодання зі снігом
18 березня 2026, 15:39
Екснардеп Новинський спонсорує більшість осередків РПЦ для впливу на українців у Європі
18 березня 2026, 15:21
В Україні знизилася захворюваність на ГРВІ та COVID-19
18 березня 2026, 14:55
СБУ викрила російську спецоперацію проти угорців на Закарпатті
18 березня 2026, 14:42
На Кіровоградщині під час пожежі врятували шістьох людей, серед них троє дітей
18 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »