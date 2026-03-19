Російські КАБ і дрони вдарили по Сумщині – є загиблі та поранені

На фото – наслідки удару КАБ по Шосткинщині

Троє загиблих і десять поранених – такі наслідки сьогоднішніх російських атак на Сумську область

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Сумський район

У Ворожбянській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у цивільне авто постраждали двоє чоловіків 64 та 65 років.

У Хотинській громаді поранення отримав 69-річний чоловік – дрон влучив у його оселю. Інцидент стався два дні тому, сьогодні його доставили до лікарні.

Охтирський район

У Великописарівській громаді внаслідок атаки російського дрона загинув 62-річний чоловік. У тій же громаді важке поранення отримав 55-річний чоловік, який їхав на велосипеді під час атаки. Його стан стабілізовано та доставлено до лікарні.

Шосткинський район

Есманьську громаду атакували керованою авіабомбою. Постраждали четверо людей: чоловіки 69 та 61 років, жінки 50 та 73 років.

У Хутір-Михайлівській громаді загинули двоє братів – 37 та 33 років. Також поранені 54-річний та 40-річний чоловіки.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів у чотирьох районах Сумщини. Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді отримали поранення чотири людини.