19 березня 2026, 14:25

Російські КАБ і дрони вдарили по Сумщині – є загиблі та поранені

На фото – наслідки удару КАБ по Шосткинщині
Троє загиблих і десять поранених – такі наслідки сьогоднішніх російських атак на Сумську область

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

  • Сумський район

У Ворожбянській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у цивільне авто постраждали двоє чоловіків 64 та 65 років.

У Хотинській громаді поранення отримав 69-річний чоловік – дрон влучив у його оселю. Інцидент стався два дні тому, сьогодні його доставили до лікарні.

  • Охтирський район

У Великописарівській громаді внаслідок атаки російського дрона загинув 62-річний чоловік. У тій же громаді важке поранення отримав 55-річний чоловік, який їхав на велосипеді під час атаки. Його стан стабілізовано та доставлено до лікарні.

  • Шосткинський район

Есманьську громаду атакували керованою авіабомбою. Постраждали четверо людей: чоловіки 69 та 61 років, жінки 50 та 73 років.

У Хутір-Михайлівській громаді загинули двоє братів – 37 та 33 років. Також поранені 54-річний та 40-річний чоловіки.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів у чотирьох районах Сумщини. Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді отримали поранення чотири людини.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
