Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових
У Києві затримали чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалили два автомобілі військових та авто рятувальника
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що в Деснянському районі правоохоронці затримали двох киян, які за винагороду 1500 доларів США підпалили автомобіль військовослужбовця, використавши легкозаймисту речовину.
Ще двох фігурантів – рідних братів – викрили у Дніпровському районі. Вони намагалися отримати від кураторів 2500 доларів і підпалили автомобіль Volkswagen військового та BMW рятувальника ДСНС.
Усіх чотирьох виконавців злочину затримали невдовзі після його скоєння.
Нагадаємо, в Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових. Після останнього підпалу поліцейські затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.