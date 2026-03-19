Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових

У Києві затримали чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалили два автомобілі військових та авто рятувальника

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що в Деснянському районі правоохоронці затримали двох киян, які за винагороду 1500 доларів США підпалили автомобіль військовослужбовця, використавши легкозаймисту речовину.

Ще двох фігурантів – рідних братів – викрили у Дніпровському районі. Вони намагалися отримати від кураторів 2500 доларів і підпалили автомобіль Volkswagen військового та BMW рятувальника ДСНС.

Усіх чотирьох виконавців злочину затримали невдовзі після його скоєння.

