19 березня 2026, 13:11

Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових

Фото: Національна поліція
У Києві затримали чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалили два автомобілі військових та авто рятувальника

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що в Деснянському районі правоохоронці затримали двох киян, які за винагороду 1500 доларів США підпалили автомобіль військовослужбовця, використавши легкозаймисту речовину.

Ще двох фігурантів – рідних братів – викрили у Дніпровському районі. Вони намагалися отримати від кураторів 2500 доларів і підпалили автомобіль Volkswagen військового та BMW рятувальника ДСНС.

Усіх чотирьох виконавців злочину затримали невдовзі після його скоєння.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових. Після останнього підпалу поліцейські затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.

РФ підпал Київ поліція авто палії співпраця з ворогом
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
