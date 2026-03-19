Скандал на Дніпропетровщині: депутатка облради образила дітей із генетичними захворюваннями

На Дніпропетровщині розгорівся етичний скандал за участі депутатки обласної ради Олени Чиркової

Про це пише видання "Відомо".

Під час засідання бюджетної комісії, де обговорювали фінансування Міжобласного центру медичної генетики, жінка використала образливу лексику щодо дітей із генетичними захворюваннями, заявивши, що мета державної програми – "щоб у нас не було дебілів та інших".

Відео миттєво розійшлося мережею, викликавши хвилю обурення.

Голова облради Микола Лукашук назвав слова Чиркової приниженням людської гідності та ініціював розгляд інциденту комісією з етики.

Після кількагодинних спроб заперечити свої слова, Чиркова опублікувала вибачення та визнала відповідальність перед батьками та лікарями.

Втім, історія не згасла, а навпаки вийшла на новий рівень. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через публічне приниження гідності дітей.

Омбудсмен розцінив цю ситуацію як таку, що порушує гідність дітей та суперечить базовим принципам недискримінації.

Олена Чиркова: що відомо про депутатку?

Політична кар’єра: Чиркова вже неодноразово обиралася до облради; у 2020 році стала депутаткою втретє. У різні роки представляла Партію регіонів, Соціалістів та ОПЗЖ, нині вказана як безпартійна.

Місце роботи: директорка ТОВ "НВП "Промтехеко”.

Бізнес та громадська діяльність: пов'язана з ГО "Дніпропетровська міжрегіональна екологічна асоціація”, ГО "Національна асоціація стратегічних аналітик”, підприємством "Техноекологія”, ТОВ "НВП "Промтехеко" та раніше була бенефіціаркою ТОВ "НВП "Екоплюс”.

Скандальні моменти: "Екоплюс" раніше фігурував у тендерній справі в Кривому Розі, де розслідували можливі порушення при допуску компанії до закупівлі та використанні бюджетних коштів.

Фінанси: за даними відкритих джерел, Чиркова має значні активи – готівку, нерухомість та земельні ділянки.

Робота в облраді: входить до бюджетної комісії, брала участь у голосуваннях щодо фінансів і оборонних потреб області, особливо до повномасштабного вторгнення.

