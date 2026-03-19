У Тернопільському районі між селами Кам'янка та Романівка місцевий житель під час польових робіт виявив уламки ворожої ракети. Про знахідку він повідомив у поліцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки та рятувальники встановили, що це залишки російської крилатої ракети Х-101 – вона мала дві бойові частини. Радіус ураження ракети становить близько 500 метрів.

Експерти припускають, що ракету збили сили ППО, а її уламки стали помітними лише зараз, коли зійшов сніг. Піротехніки ДСНС вилучили небезпечні елементи та знешкодили їх.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів до них заборонено наближатися чи торкатися їх. Про знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

