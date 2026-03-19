19 березня 2026, 12:36

У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця

До рятувальників звернувся товариш загиблого – після незаконного перетину кордону вони застрягли в горах Марамуреш

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Зазначається, що через погіршення стану здоров'я 28-річний українець не зміг далі пересуватися. З набряком ноги чоловік залишився на горі дочікуватися допомоги.

У результаті спільних пошуків румунських прикордонників та рятувальників, українця виявили на горі мертвим.

Незважаючи на сніг у горах та нічні заморозки, чоловіка знайшли в одних кросівках, легко одягненим і без будь-якого мінімального спорядження.

Сьогодні вранці, 18 березня, тіло планують спустити до підніжжя гори. Експертиза встановить точну причину смерті.

Нагадаємо, нещодавно біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка, який намагався втекти з країни. У ДПСУ зазначили, що з початку 2022 року на державному кордоні зафіксували вже понад 70 смертей чоловіків, які намагалися нелегально покинути Україну.

Україна війна Руминія горы мобілізація загиблий ухилення від мобілізації
