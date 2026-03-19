У Миколаєві п'яний водій збив двох пішоходів і втік із місця ДТП

У Миколаєві правоохоронці оперативно розшукали водія, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на двох пішоходів і залишив місце дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 18 березня близько 18:55 на проспекті Богоявленському на перетині з вулицею Самойловича. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102.

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai Tucson здійснив наїзд на двох пішоходів – 50-річну жінку та 70-річного чоловіка, які перетинали проїжджу частину у невстановленому місці. Після скоєного керманич зник.

Унаслідок ДТП обох постраждалих із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловікові надали необхідну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження транспортного засобу та водія – 35-річного чоловіка знайшли за кілька кварталів від місця аварії.

Під час перевірки з'ясувалося, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння – рівень алкоголю в крові становив 1,3 проміле.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, в Києві п'яний перехожий викрав чуже авто і залишив його в іншому районі міста. Правоохоронці розшукали автомобіль та повернули власнику. Викрадачем виявився раніше судимий за майнові злочини 41-річний місцевий мешканець.