Наймасовіший розпис писанок: у Львові встановлять рекорд України

Фото: Вільне радіо

У Львові 4 квітня відбудеться встановлення рекорду України – наймасовіший одночасний розпис писанок. До участі запрошують усіх охочих

Про це повідомив Львівський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Ініціаторами події виступили громадська організація, Львівський будинок офіцерів, Студентська рада Львова та дизайн-бюро HÖRD.

Організатори планують об'єднати сотні людей, які одночасно створюватимуть писанки – один із символів української культури та традицій. До заходу долучаться понад 30 майстрів писанкарства, які допомагатимуть учасникам опанувати техніку розпису.

Взяти участь зможуть навіть ті, хто раніше не займався писанкарством. Кожен охочий матиме змогу створити власну писанку та стати частиною національного рекорду.

Захід відбудеться 4 квітня о 12:00. Долучитися можна як учасник рекорду або як волонтер. Рестрація за посиланням.

Окрім культурної складової, подія має благодійну мету – під час заходу збиратимуть кошти на лікування Богдана Ільківа, у якого діагностовано м'язову дистрофію Дюшена, зазначили в ГО "Захист Держави".

