12:36  19 березня
У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця
10:30  19 березня
На Буковині судили чоловіків, які жорстоко розправились з пенсіонерами
08:22  19 березня
У Миколаєві п'яний водій збив двох пішоходів і втік із місця ДТП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 11:50

Шпигував у Силах безпілотних систем: СБУ затримала "подвійного" агента РФ та Білорусі

19 березня 2026, 11:50
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила військовослужбовця, який одночасно шпигував на користь ФСБ Росії та білоруської розвідки. Зрадник служив оператором БпЛА в підрозділі Сил безпілотних систем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Агент "зливав" ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні.

Згодом агент за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботів, які евакуюють поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку. Проте замість виконання службових завдань на передовій, фігурант збирав дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних українських підрозділів. Одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів ЗСУ.

Після виконання завдань фігурант планував втекти до РФ через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти.

Проте контррозвідка спрацювала на випередження: після убезпечення позицій українських військ ворожого "крота" затримали на Харківщині.

Під час обшуків у затриманого вилучили два смартфони із доказами його роботи на ворожі спецслужби.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагалаємо, СБУ затримала на Харківщині російського агента, який готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України. Завдання ворога виконував завербований мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ російські агенти РФ затримання крот агент рф Білорусь Харківська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
