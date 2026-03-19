СБУ викрила військовослужбовця, який одночасно шпигував на користь ФСБ Росії та білоруської розвідки. Зрадник служив оператором БпЛА в підрозділі Сил безпілотних систем

Агент "зливав" ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні.

Згодом агент за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботів, які евакуюють поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку. Проте замість виконання службових завдань на передовій, фігурант збирав дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних українських підрозділів. Одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів ЗСУ.

Після виконання завдань фігурант планував втекти до РФ через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти.

Проте контррозвідка спрацювала на випередження: після убезпечення позицій українських військ ворожого "крота" затримали на Харківщині.

Під час обшуків у затриманого вилучили два смартфони із доказами його роботи на ворожі спецслужби.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагалаємо, СБУ затримала на Харківщині російського агента, який готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України. Завдання ворога виконував завербований мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.