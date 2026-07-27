У Дрогобичі спалахнув мовний скандал через російські пісні

Фото: скриншот із відео

У Дрогобичі на Львівщині поліція проводить перевірку після конфлікту між двома компаніями, який виник через прослуховування російськомовних пісень. Під час суперечки одна з учасниць заявила, що повномасштабна війна нібито "почалася через Західну Україну"

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews .

У соцмережах поширили відео інциденту. На записі видно, як жінки звертаються до компанії з проханням вимкнути російськомовну музику. У відповідь ті відмовляються, пояснюючи це тим, що вони "з Донбасу" і "виросли на цій мові".

Під час словесної перепалки сторони згадували про своїх родичів, які нині воюють у лавах Сил оборони України. Згодом одна з жінок, якій зробили зауваження, заявила, що війна, мовляв, "почалася через вас — Західну Україну", а також згадала події Революції гідності.

Крім того, під час конфлікту пролунала фраза: "Чому наші хлопці мали воювати за вашу землю?".

У поліції повідомили, що вже встановили особи всіх учасників конфлікту. Правоохоронці проводять перевірку за фактом прослуховування російськомовних пісень, після завершення якої події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на водія штраф у розмірі 5100 гривень за грубу та зневажливу поведінку.