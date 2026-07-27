У Тернополі легковик протаранив електроопору: деталі від патрульної поліції

Фото: поліція Тернопільської області

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Mazda. Автомобіль врізався в електроопору, обійшлося без постраждалих

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, передає RegioNews .

Аварія сталася на вулиці Степана Будного. За попередньою інформацією, 21-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб здійснив наїзд на електроопору.

У результаті ДТП ніхто не травмувався.

Патрульні склали на водія протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що суд визнав винною 31-річну водійку, яка спричинила смертельну ДТП на трасі "Київ – Чоп" у грудні 2025 року.