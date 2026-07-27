Фото: поліція

ДТП сталася 26 липня близько 21:00 на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Daewoo Nubira рухався на високій швидкості, не впорався з керуванням та врізався в Volkswagen Passat, який їхав попереду в тому ж напрямку.

Внаслідок зіткнення 57-річний водій Volkswagen отримав травми, від яких загинув на місці.

Винуватець аварії отримав травми середнього ступеня тяжкості, його доставили до лікарні. Ним виявився 39-річний військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Зазначається, що за зовнішніми ознаками чоловік був п'яний, проте від проходження огляду на приладі "Драґер" відмовився. Правоохоронці очікують на результати експертизи.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, 25 липня на Черкащині сталася ДТП за участю двох мотоциклів. Постраждали четверо підлітків.