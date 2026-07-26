Попереду нас чекає подорожчання дизпального

Тепленька пішла… (с)

Тепленька пішла… (с)

Фото з відкритих джерел

Відбулося масове підвищення цін на АЗС, яке було очевидним ще тиждень тому. Результати на табло. Далі ще точно буде.

Треба зауважити одну річ: світовий ринок почав зростання 7 липня, а на колонках плюсувати почало за два тижні. Це до розмові про те, що дорожчає швидко і де ж запаси. Ось вони – тримали ціни два тижні.

Причини. Перша, нове загострення в Ірані і нова блокада Ормузу. Нафта вже 90 дол./барр. (було впала до 72), дизпальне – 1200 дол./т (875).

Друга – нестача нафтопродуктів зокрема на європейському ринку. Постачання нафти на європейські НПЗ впало. Рф закрила експорт дизпального, а паралельно почала "пилисосити" на світовому ринку бензин.

Ситуація нагадує березень, коли українські компанії зіштовхнулися з проблемами у закупівлі дизелю. Свіжий приклад: в румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали.

Відчувається і вплив дуже "своєчасного" рішення про перехід на бензин Е10, виготовити такий обсяг виявилось проблематично, є проблеми з логістикою, тому на окремих колонках бачимо нулі навпроти бензину А-95. (Зранку нулів стало менше, але напруга відчувається). Це ж тільки у нас такі реформи впроваджуються на піку сезонного споживання… (Для повноти картини ще обов’язкові запаси треба зараз запровадити).

Що далі? Виходячи з поточних оптових цін, попереду нас чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л (наразі 79) та мінімум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сьогодні на ранок). Можливі якісь корективи по ходу справи через подальші коливання зовнішнього ринку, але скоріш за все лише у бік збільшення.

Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися.