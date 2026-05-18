На заставу для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака кошти надійшли від 7 фізичних і 7 юридичних осіб

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди", обізнані з ситуацією, передає RegioNews.

Серед фізичних осіб, які внесли кошти:

Сергій Свириба – 6,5 млн грн;

Роза Тапанова – 8 млн грн;

Сергій Ребров – 30 млн грн;

Володимир Петров – 80 тис. грн;

Ігор Фомін – 5 млн грн;

Аліна Волошина – 368 тис. грн;

Олександр Крикунов – 500 тис. грн.

Також близько 100 млн грн було внесено 7 юридичними особами:

ТОВ "Міраліф" – 9,8 млн грн;

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн;

АО "А.ДВА.КА.Т" – 4 млн грн;

ТОВ "СУ"СЕМ" – 32 млн грн;

ПП "СВ-ГРУП" – 10,2 млн грн;

АО "Де Леге Лата" – 14 млн грн;

ТОВ "Арена Марин" – 4 млн грн.

Нагадаємо, вранці 18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

