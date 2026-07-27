Удар РФ по виставці зброї на Київщині: організатора заходу відправили до СІЗО

Фото: Офіс Генерального прокурора

Святошинський районний суд Києва 27 липня відправив у СІЗО організатора виставки для представників ОПК на Київщині, яку атакувала РФ на минулому тижні

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews .

"За клопотанням Київської обласної прокуратури Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору заходу, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України. Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Василя Гончарука.

Нагадаємо, російські військові атакували балістикою Київщину вдень 24 липня. Ворог вдарив по приватному спортивному комплексу, де в той час проходила виставка озброєння.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни поцілили по цивільному об’єкту, який не входить до сфери управління Сил оборони України.

Станом на першу половину понеділка, 27 липня, кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї у Київській області вдень 24 липня збільшилася до 11 людей.