У Києві на чоловіка напав сусід із ножем: він помер прямо біля будинку

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Злочин стався у 2024 році. Посварились сусіди, які жили в різниз кімнатах у квартирі блочного типу. Один із чоловіків пішов до кімнати, щоб уникнути сварки. Проте пенсіонер пішов за ним із ножем та завдав удар у живіт. Після цього пенсіонер просто пішов спати, а потерпілий пішов на вулицю, щоб покликати допомогу. На жаль, 53-річний поранений помер прямо біля будинку через ушкодження печінки та внутрішню кровотечу.

"Вироком Оболонського районного суду міста Києва його (нападника - ред) засуджено до 8 років позбавлення волі", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, в Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.