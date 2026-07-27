Фото: поліція

Подія сталася на минулих вихідних у Солом’янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері в орендованій квартирі компанія з трьох чоловіків та жінки розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома чоловіками спалахнув конфлікт. У розпалі суперечки 30-річний киянин схопив складний ніж та завдав 44-річному знайомому кілька ударів, зокрема в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про подію на лінію 102 повідомила жінка, яка була свідком злочину.

Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився військовослужбовець, який раніше був судимий за майнові злочини та наразі перебуває у статусі СЗЧ.

Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання про взяття фігуранта під варту.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.