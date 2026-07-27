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27 липня 2026, 16:31

На Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію

27 липня 2026, 16:31
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Фото: прокуратура
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Під суд відправили харків'янина, якого обвинувачують у серії тяжких злочинів проти дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Харківʼянин тимчасово мешкав у своєї бабусі в Лозівському районі. Упродовж 2023-2025 років чоловік розбещував свого далекого родича, якого привозили до бабусі на канікули. Дитині на момент початку злочинів було 13 років. Обвинувачений встановив контроль над хлопчиком під приводом "дружніх" стосунків, вчиняв стосовно нього дії сексуального характеру, а також змушував надсилати йому оголені фото.

Також чоловік полював на дітей в інтернеті. Через онлайн-гру він познайомився з хлопчиками 11 та 15 років, перевів спілкування в Telegram, де надсилав їм зображення власних статевих органів, вів відверті розмови та пропонував дітям гроші за їхні оголені фото та відео.

За інформацією поліції, чоловік зустрічався з завербованими неповнолітніми і вступав із ними в статеві відносини.

У лютому 2026 року зловмисника затримали. У його телефоні правоохоронці знайшли близько 100 файлів із дитячою порнографією.

Наразі прокуратура направила обвинувальний акт до суду – 29-річному чоловіку інкримінують, зокрема, розбещення, торгівлю людьми, виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.

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