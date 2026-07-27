На Сумщині під час купання з сестрою загинув 14-річний хлопець
Трагічний випадок стався на озері Кандибине в Конотопі. Під час відпочинку загинув 14-річний підліток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Хлопець разом із молодшою сестрою зайшли у воду. Через деякий час дівчинка повернулася на берег, а брата поруч вже не було.
На місце прибули рятувальники та поліцейські. Під час пошукових робіт підлітка знайшли у водоймі без ознак життя.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.
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