Фото: поліція

Трагічний випадок стався на озері Кандибине в Конотопі. Під час відпочинку загинув 14-річний підліток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець разом із молодшою сестрою зайшли у воду. Через деякий час дівчинка повернулася на берег, а брата поруч вже не було.

На місце прибули рятувальники та поліцейські. Під час пошукових робіт підлітка знайшли у водоймі без ознак життя.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.