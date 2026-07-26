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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
26 липня 2026, 13:35

Спостерігаємо тривалу атаку на український бізнес

26 липня 2026, 13:35
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Росіяни ладно і послідовно нищать логістичні центри Нової пошти, Епіцентри, склади АТБ, книжкові склади, птахофабрики і тд
Росіяни ладно і послідовно нищать логістичні центри Нової пошти, Епіцентри, склади АТБ, книжкові склади, птахофабрики і тд
Фото: "Свої"
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Рашисти знищили реактивними шахедами "Епіцентр" у Кривому Розі. А на кордоні Харківської та Полтавської областей внаслідок російських ударів знищено всі заправні станції. Тож, спостерігаємо тривалу атаку на український бізнес.

Я от що думаю. Росіяни ладно і послідовно нищать логістичні центри Нової пошти, Епіцентри, склади АТБ, книжкові склади, птахофабрики і тд. Б'ють по бізнесу, який має гроші. І ніхто не заважав нашому великому бізнесу об'єднати зусилля та створити декілька навчальних центрів по підготовці пілотів зенітних дронів. Щоб і для лержави готували і для бізнесу. Так сказати - інвестиція в безпеку. Ну, і спасіння потопаючих - справа рук самих потопаючих.

А згадуючи про нову ініціативу приватної протиповітряної оборони в Україні, то це могло б допомогти у захисті великих обєктіа і мінімізувати збитики. Не впевнений, що з АЗС це можна реалізувати, бо їх дуже багато, хоча може експерти мають іншу думку. Але великі склади, логістичні центри та торговельні площі це могло б допомогти захистити. І це можна було давно зробити. До речі, частина бізнесу так і зробила. Частина.

Для тих, хто не в курсі, що таке приватне ППО - це державний експериментальний проєкт, який дозволяє компаніям створювати власні групи захисту, закупляти зброю та збивати ворожі дрони під керівництвом військових.

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