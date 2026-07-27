У Харкові російські агенти стежили за військовими та готували теракт
У Харкові затримали 25-річного чоловіка та дівчину. Вони виявились завербованими російськими спецслужбами
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, чоловік та дівчина заздалегідь орендували будинок, у якому мав відбутися благодійний захід. За даними російських спецслужб, там повинні були бути військові ЗСУ. Підозрювані встановили в будинку приховані засоби відеоспостереження. Вони мали фіксувати персональні дані військових.
Потім агенти почали підготовку до виготовлення саморобного вибухового пристрою, який у подальшому планували використати для теракту в Харкові. На щастя, правоохоронці затримали їх ще до того, як вони реалізували плани.
"Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.