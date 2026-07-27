На окупованій Херсонщині росіяни пересідають на авто з українськими номерами

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На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини російські військові дедалі частіше використовують цивільний транспорт, через що особливо цінують автомобілі з українськими номерними знаками

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає RegioNews .

Водночас окупанти масово переселяються до Генічеська, витісняють місцевих жителів із житла та посилюють мародерство.

За словами експерта, російським військовим, які перебувають поблизу Дніпра, заборонили пересуватися у військовій формі поза виконанням бойових завдань.

"Російським військовим у наближених до Дніпра локаціях заборонили на Херсонщині взагалі ходити по формі, якщо не при виконанні десь в лісах. І всі пересаджуються на цивільні машини", — розповів Данилов.

Через це, зазначає він, окупанти тепер зацікавлені в автомобілях із українською реєстрацією, хоча раніше змушували місцевих жителів змінювати номерні знаки на російські.

Після серії успішних ударів по Арабатській Стрілці, де розміщувалися представники ФСБ, МВС РФ та російські військові, окупанти почали масово переїжджати до Генічеська. За словами Данилова, вони заселяються до квартир і будинків місцевих жителів.

Через це, каже експерт, людей, які виїхали із населених пунктів так званої "червоної зони" поблизу Дніпра, намагаються виселити й із нового житла.

2У зв’язку з цим окупанти виганяють або пробують вигнати переселенців з міст і сіл "червоної зони", що вздовж Дніпра окупованого лівобережжя, які перебралися подалі від лінії фронту і знайшли тут прихисток. Дуже важко людям стало знайти житло, зокрема тим, хто хоче виїхати з ТОТ, але потребує часу для оформлення необхідних документів, і їм треба перебувати у тому ж Генічеську певний час для бюрократичних процедур. Тому ускладнився виїзд із окупованого лівобережжя Херсонщини", — зазначив Данилов.

Він також повідомив, що окупаційна адміністрація фактично залишила населені пункти у 20–30-кілометровій зоні від Дніпра, через що місцеві жителі змушені самостійно вирішувати побутові проблеми.

За словами експерта, на окупованій території також посилилося мародерство як з боку російських військових, так і місцевих колаборантів. Особливо це стосується курортного села Залізний Порт, звідки, за його словами, вивозять усе цінне.

Окремою проблемою залишається нестабільний мобільний зв'язок. Данилов пояснив, що навіть після відновлення електропостачання не завжди запускають базові станції мобільних операторів.

"У них не вистачає ресурсу, не встигають ремонтувати, немає кому ремонтувати. Коли каскадно "вибувають" підстанції, просто вони не знають, що робити. А мобільні оператори, очевидно, не дуже зацікавлені за власні гроші ставити генератори біля вишки", — сказав експерт.

Нагадаємо, що впродовж 24 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів.