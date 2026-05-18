18 травня 2026, 11:07

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення багатомільйонної застави

Ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, через будівництво резиденції "Династія" у Київській області

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, передає RegioNews.

Під час спілкування з журналістами він заявив, що не знає, хто саме вніс за нього заставу, зазначивши, що це могли бути "багато людей".

Також він підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, оплату за яку здійснив його адвокат.

Після внесення застави на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки:

  • з’являтися до слідчих і суду,
  • не залишати межі Києва без дозволу,
  • повідомляти про зміну місця проживання,
  • здати паспорти для виїзду за кордон,
  • утримуватися від контактів з іншими фігурантами справи і свідками.

Нагадаємо, у понеділок, 18 травня, стало відомо, що на заставу за ексголову Офісу Президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму. Раніше ВАКС йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Хто вносив кошти на заставу за Єрмака

Частину суми, за даними медіа, внесли різні фізичні та юридичні особи.

Зокрема, про свій внесок у розмірі 8 мільйонів гривень публічно заявила Роза Тапанова – юристка, членкиня наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". За даними Bihus.Info, вона є колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.

Ще 30 мільйонів гривень, як повідомляють ЗМІ, вніс Сергій Ребров – колишній футболіст київського "Динамо", головний тренер національної збірної України з футболу.

9,8 мільйона гривень надійшло від компанії "Міраліф", зазначили "Схеми" з посиланням на джерела. Компанія зареєстрована у Київській області та займається орендою та управлінням нерухомістю.

Ще 5 мільйонів гривень вніс адвокат Ігор Фомін, який представляє інтереси ексочільника ОП.

Також, за даними "Схем", 6,5 мільйона гривень вніс адвокат і колишній партнер об’єднання Asters Сергій Свириба. Окремо 666 гривень перерахував актор і продюсер Григорій Гришкан.

