Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення багатомільйонної застави
Ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, через будівництво резиденції "Династія" у Київській області
Про це повідомляє кореспондент Суспільного, передає RegioNews.
Під час спілкування з журналістами він заявив, що не знає, хто саме вніс за нього заставу, зазначивши, що це могли бути "багато людей".
Також він підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, оплату за яку здійснив його адвокат.
Після внесення застави на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки:
- з’являтися до слідчих і суду,
- не залишати межі Києва без дозволу,
- повідомляти про зміну місця проживання,
- здати паспорти для виїзду за кордон,
- утримуватися від контактів з іншими фігурантами справи і свідками.
Нагадаємо, у понеділок, 18 травня, стало відомо, що на заставу за ексголову Офісу Президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму. Раніше ВАКС йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.
Хто вносив кошти на заставу за Єрмака
Частину суми, за даними медіа, внесли різні фізичні та юридичні особи.
Зокрема, про свій внесок у розмірі 8 мільйонів гривень публічно заявила Роза Тапанова – юристка, членкиня наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". За даними Bihus.Info, вона є колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.
Ще 30 мільйонів гривень, як повідомляють ЗМІ, вніс Сергій Ребров – колишній футболіст київського "Динамо", головний тренер національної збірної України з футболу.
9,8 мільйона гривень надійшло від компанії "Міраліф", зазначили "Схеми" з посиланням на джерела. Компанія зареєстрована у Київській області та займається орендою та управлінням нерухомістю.
Ще 5 мільйонів гривень вніс адвокат Ігор Фомін, який представляє інтереси ексочільника ОП.
Також, за даними "Схем", 6,5 мільйона гривень вніс адвокат і колишній партнер об’єднання Asters Сергій Свириба. Окремо 666 гривень перерахував актор і продюсер Григорій Гришкан.