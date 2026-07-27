Смертельний удар по Балаклії на Харківщині: одна людина загинула, четверо поранено
Російські війська 27 липня завдали удару по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого одна людина загинула, четверо поранені
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу одна людина, на жаль, загинула. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Також ще четверо людей зазнали поранень”, - зазначив Синєгубов.
Пораненим надають допомогу. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, що у понеділок, 27 липня, близько 10:30 російські загарбники знову поцілили по Запоріжжю.
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