Понад 5 років тюрми за дзвінок про мінування ТЦК: на Рівненщині засудили рецидивістку

Фото: поліція Рівненської області

Понад 5 років за ґратами проведе жителька Рівненщини за неправдиве повідомлення про замінування військової будівлі

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews .

Зловмисниця була раніше судима за умисне тяжке тілесне ушкодження. Однак, на шлях виправлення не стала та, перебуваючи на іспитовому терміні, повторно вчинила кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, подія сталася у липні 2024 року. На спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що має вибухівку й планує підірвати будівлю Здолбунівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обвинувальний акт скерували до суду. Обтяжуючими обставинами є рецидив злочинів та вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав жінку винною та засудив її до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд обрав засудженій запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб, узявши її під варту в залі суду

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, починаючи з 09:30, на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків, розважальних закладів та інших об'єктів надійшли масові повідомлення про замінування. Жодне замінування не підтвердилося.