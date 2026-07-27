Понад 5 років тюрми за дзвінок про мінування ТЦК: на Рівненщині засудили рецидивістку
Понад 5 років за ґратами проведе жителька Рівненщини за неправдиве повідомлення про замінування військової будівлі
Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Зловмисниця була раніше судима за умисне тяжке тілесне ушкодження. Однак, на шлях виправлення не стала та, перебуваючи на іспитовому терміні, повторно вчинила кримінальне правопорушення.
Нагадаємо, подія сталася у липні 2024 року. На спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що має вибухівку й планує підірвати будівлю Здолбунівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Обвинувальний акт скерували до суду. Обтяжуючими обставинами є рецидив злочинів та вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.
Суд визнав жінку винною та засудив її до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили суд обрав засудженій запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб, узявши її під варту в залі суду
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, починаючи з 09:30, на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків, розважальних закладів та інших об'єктів надійшли масові повідомлення про замінування. Жодне замінування не підтвердилося.