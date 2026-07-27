Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у суботу, 25 липня, близько 11:30 у Миргороді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Майже дворічний хлопчик, граючись на підвіконні, обперся на москітну сітку й вона не витримала навантаження. Через це дитина випала з вікна квартири, розташованої на п'ятому поверсі.

На щастя, хлопчик вижив та, попередньо, не отримав тяжких травм. Дитину госпіталізували.

Поліція проводить перевірку та з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, 23 липня 11-річний хлопчик випав із вікна шостого поверху в Шевченківському районі Полтави. 24 липня у тому ж районі міста з вікна четвертого поверху випав 8-річний хлопчик.