У Києві затримали фігуранта "плівок Міндіча" Василя Веселого

Фото з особистого Blogspot

Про це повідомив відомий блогер Ігор Лаченков (Лачен) у соціальних мережах, передає RegioNews .

"У Києві СБУ затримали Василя Веселого — джерела", - написав Лачен.

Наразі Служба безпеки України чи інші правоохоронні органи не надали офіційних повідомлень щодо затримання чи причин затримання та процесуального статусу чоловіка.

На офіційних ресурсах відомства відповідна інформація також станом на зараз відсутня.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала чергову серію так званих "плівок Міндіча". У них, за твердженням видання, йдеться про можливий вплив наближених до Офісу Президента осіб на державний Sense Bank. Зокрема, в опублікуваній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий, призначений позаштатним радником кервіника фінустанови, називав бажаних членів наглядової ради банку.

Хто такий Василь Веселий

Василь Веселий – український юрист і підприємець, ім'я якого стало публічно відомим після журналістських розслідувань, пов'язаних із так званими "плівками Міндіча".

За даними ЗМІ, Веселого називали "смотрящим" за Sense Bank, а також згадували у контексті зустрічей із бізнесменом Олександром Цукерманом та візитів до закритого комплексу на Трухановому острові, де нібито збиралися фігуранти записів.

Кар'єру Василь Веселий розпочинав у системі юстиції – у 2004-2005 роках працював у Львівському обласному управлінні юстиції. Згодом перейшов у комерційний сектор, а у 2014 році обіймав посаду комерційного директора Укрпошти.

У 2016 році заснував компанію Київпідземшляхбуд, яка займається будівництвом і ремонтом підземних інженерних комунікацій.

Також Веселий мав невеликі частки у кількох товариствах, був помічником народних депутатів від політичних сил "За єдину Україну" та "Народний фронт", а у 2018 році його ім’я згадувалося у ЗМІ як потенційного покупця телеканалу ZIK, який пізніше перейшов під контроль оточення Віктор Медведчук.

Із 2024 року Василь Веселий є позаштатним радником правління державного Sense Bank, який до націоналізації працював під брендом "Альфа-Банк".

Після публікації перших частин "плівок Міндіча" голова правління Sense Bank Олексій Ступак заявив, шо Веселий більше там не працює після зміни складу наглядової ради в жовтні 2025-го.