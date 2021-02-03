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03 лютого 2021, 17:41 62

Мінкульт просить кіностудію Довженка не співпрацювати з підсанкційними телеканалами

03 лютого 2021, 17:41 62
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Згідно із рішенням РНБО, телеканали, які потрапили під санкції, не можуть працювати на території державних підприємств
Згідно із рішенням РНБО, телеканали, які потрапили під санкції, не можуть працювати на території державних підприємств
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю із телеканалами 112, NewsOne  та ZIK, проти яких були запроваджені санкції.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, санкції передбачають заборону на діяльність цих телеканалів на території державних підприємств.

Це рішення багатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні листа до кіностудії Довженка стосовно припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії", - сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

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Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

санкції РНБО Мінкульт телеканал Олександр Ткаченко

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