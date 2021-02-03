Разумков прокоментував блокування телеканалів, пов'язаних з Медведчуком

На думку Разумкова, покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства

На думку Разумкова, покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства

Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що санкції проти каналів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, "112 Україна", NewsOne і ZIK – це погано.

Про це він заявив, коментуючи свою відмову підтримувати рішення Ради національної безпеки щодо введення санкцій проти нардепа Тараса Козака, передає RegioNews з посиланням на "Бабель".

На думку Разумкова, покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства, не застосовуючи санкцій. Він вважає, що анулювання ліцензій телеканалів – це погано, попри те, чиї вони.

"Я утримався. Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І щодо каналів – санкції це погано. Попри те, чиї вони", – сказав Разумков.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.