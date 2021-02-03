Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти телеканалів з "пулу Медведчука"

Вони фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс"

Вони фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс"

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про закриття трьох телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це голова держави написав у Twitter, передає RegioNews.

Санкції - важке рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Пост він опублікував англійською мовою.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.