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03 лютого 2021, 11:24 120

Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти телеканалів з "пулу Медведчука"

03 лютого 2021, 11:24 120
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Вони фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс"
Вони фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс"
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про закриття трьох телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це голова держави написав у Twitter, передає RegioNews.

Санкції - важке рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Пост він опублікував англійською мовою.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

санкції Володимир Зеленський президент телеканал Віктор Медведчук

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