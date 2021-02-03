"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі

Своїм рішенням заблокувати медіаресурси кума Путіна Зеленський наніс подвійний удар по своїм конкурентам з обох полюсів – ОПЗЖ та «ЄС». І якщо «медведчуківці» пропустили прямий крос навіть без попередньої серії джебів, то «порошенківці» отримали опосередкований хук справа, котрий особливо підкреслив відомий мем «при Порошенку такого не було»

Своїм рішенням заблокувати медіаресурси кума Путіна Зеленський наніс подвійний удар по своїм конкурентам з обох полюсів – ОПЗЖ та «ЄС». І якщо «медведчуківці» пропустили прямий крос навіть без попередньої серії джебів, то «порошенківці» отримали опосередкований хук справа, котрий особливо підкреслив відомий мем «при Порошенку такого не було»

Відсьогодні з телевізорів українців зникли "112 Україна", NewsOne та ZIK. Всі ці три інформаційні телеканали мають кінцевим бенефіціаром нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, котрий, як відомо особливо близький до свого давнього партнера й одного із партійних лідерів Віктора Медведчука. Трійка його телевізійних рупорів ще продовжує здійснювати мовлення на YouTube, але їхнє позбавлення можливості заходити в українські домівки безпосередньо через "голубі екрани" руйнує буквально все: і аудиторію, що збиралася роками, і інформаційний вплив (бо старше покоління, котре "заліпало" на різноманітні ток-шоу, інтернетом мало користується), і репутацію. Щоправда, вона, репутація, останнім часом була й так зіпсована перегибами в створенні "бронзового" Медведчука, а також розповсюдженням відвертої проросійської пропаганди та всіляких фейків, навіть часом без дотримання елементарних журналістських стандартів. Що, власне, й стало приводом для вчорашнього сенсаційного рішення РНБО.

Поки майже всі спали

Пізно ввечері 2 лютого вийшов указ президента Володимира Зеленського, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", ухвалене перед цим. В рішенні Радбезу фігурувала лише одна підсанкційна фізична особа – Тарас Козак, список юридичних осіб, проти яких застосовуватимуться обмежувальні заходи, був більш довгим, але всі ці вісім товариств з обмеженою відповідальністю належать так само Козаку. Йшлося про ТОВ "АРІАДНА ТВ", ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", ТОВ "ТВ ВИБІР", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ", ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" та ТОВ "Нові комунікації", що де-факто і є телеканалами "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Персонально для Козака санкції на наступні п’ять років передбачають блокування активів (тобто вільно розпоряджатися майном йому вже не вийде); обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (тепер Медведчук не зможе нікуди літати на "літаку Козака", перш за все – швидко на зустрічі із своїм кумом Путіним); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів (ось тут вже про діяльність його телеканалів); повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Що ж до підсанкційних юридичних осіб, де кінцевим бенефіціаром є Козак, то їх блокування активів, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань та анулювання або зупинення ліцензій також стосується. Щоб, певно, не було можливості обійти санкції, задіявши якихось зіц-голів навіть для виплати поточної зарплати працівникам. А на додачу - заборона користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Короткі, але знакові коментарі

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - підсумував суто статистичні результати засідання 2 лютого секретар РНБО Олексій Данілов. Згодом з’ясувалося, що тим єдиним, хто утримався, виявився голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Спікер парламенту вже сьогодні став пояснювати, що не підтримав у РНБО запровадження санкцій до нардепа Козака та його телеканалів, бо тут, мовляв, не про санкції, а про відповідальність: "Стаття 1 пункт 2 закону про санкції говорить про особу, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось "ЛНР", "ДНР" або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора – подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен прийняти рішення". Одним словом, підозри щодо переходу Разумкова у самостійне політичне плавання він тим самим лише підігрів, а також дав зрозуміти, що боротиметься за колишній електорат Партії регіонів, членом якої він сам колись був.

А ось Зеленський виклав своє коротке пояснення для міжнародної спільноти щодо останнього рішення РНБО англійською мовою сьогоднішнім ранком на власній офіційній сторінці в Twitter. "Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Але не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності", - написав президент.

Варто підкреслити, що якоїсь швидкої та негативної офіційної реакції на це з боку західних партнерів не було. Від слова зовсім. А виключно неофіційно, як повідомив голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький, у Брюсселі схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти пулу телеканалів, наближених до Медведчука. А реальне ставлення до цієї теми Вашингтона стане зрозумілим після того, як прийде відповідь від YouTube на лист українського Мінкульту з проханням закрити сторінки "телекнопкам Медведчука" і на відеосервісі.

Перші політичні наслідки

Звісно, телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK одразу назвали їхнє блокування "політичною розправою влади". Ну а співголова парламентської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович, виступаючи сьогодні з трибуни Верховної Ради в оточенні Медведчука й інших соратників, сказав, як відрізав: "Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм у нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші батьки й діди свого часу зупинили й перемогли фашизм, ми зробимо те ж саме. No pasaran, фашизм не пройдет. И вы все погибните, потому что вы - фашистский дьявол".

Далі стали з’являтися повідомлення, що до Києва прямують автобуси з людьми на підтримку ОПЗЖ, але представники "Національного корпусу" їх блокують. Тобто "козир вулиці" у Медведчука і товаришів якось досить швидко та без особливих проблем було нівельовано, і їм хіба що залишилося радіти свіжим соціологічним замірам, де ОПЗЖ – в лідерах. Інших механізмів контратакувати Банкову у них зараз просто немає. Щоправда, є ще опція "дзвінок другу", тобто куму Путіну, однак у Кремля зараз і своїх проблем по вуха, наприклад, з тією ж історією з відвертим "пресуванням" опозиціонера Олексія Навального. Втім, нові путінські спроби дестабілізувати ситуацію в Україні виключати не варто, тим більше що це з тією чи іншою інтенсивністю продовжується вже сім років поспіль.

Із суто політичних важелів ОПЗЖ можуть бути погрози розвалити коаліції в кількох облрадах, де "медведчуківці" виступають молодшими політичними партнерами "Слуги народу", як це сталося на Дніпропетровщині, Київщині, Кіровоградщині Миколаївщині, Одещині, Сумщині та Херсонщині. Але тоді місцевим партійцям доведеться прощатися із віцеспікерськими кріслами та іншими "бонусами", і це, до речі, може показати реальну картину контролю регіональних осередків ОПЗЖ з боку столичного партійного офісу. Ризикувати ймовірністю такої "децентралізації", а також можливим розлученням Медведчука із другими співвласниками політпроєкту, дуетом Юрія Бойка-Сергія Львочкіна - собі ж на шкоду. Зрештою, шантаж Банкової своїми парламентськими мандатами для важливих для влади голосувань у ОПЗЖ вже не пройде, бо своїм вчорашнім рішенням президент, по суті, сам спалив із нею мости.

І останній важливий нюанс. Своїм рішенням заблокувати медіаресурси кума Путіна Зеленський наніс подвійний удар по своїм конкурентам з обох полюсів – і по ОПЗЖ, і по "Євросолідарності". Але якщо, користуючись боксерською термінологією, "медведчуківці" пропустили прямий крос навіть без попередньої серії джебів, то "порошенківці" отримали опосередкований хук справа, котрий особливо підкреслив відомий мем "при Порошенку такого не було". Звісно, сам п’ятий президент вже виправдався про це у своєму Facebook, заявивши наступне: "У жовтні 2018 року наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих". Відтак, як то кажуть, ложечки все ж знайшлися, але осад таки залишився.