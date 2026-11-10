У центрі Кропивницького чоловік поранив ножем двох людей

Фото ілюстративне

У Кропивницькому під час конфлікту біля магазину чоловік завдав ножових поранень двом місцевим жителям. Обидва потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

Про це повідомили у Кропивницькій окружній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, подія сталася наприкінці жовтня близько опівночі в центральній частині міста. Біля магазину перебували троє чоловіків, між якими виникла сварка.

Під час конфлікту один із них дістав гострий предмет і напав на двох інших. Одному потерпілому він завдав щонайменше двох ударів у груди та живіт, іншому — не менше трьох ударів у груди, голову та спину.

Після нападу чоловік залишив місце події, вважаючи, що від отриманих поранень обидва потерпілі помруть. Однак на місце викликали швидку допомогу. Медики надали чоловікам необхідну допомогу та доправили їх до лікарні. Завдяки своєчасному лікуванню обох вдалося врятувати.

За висновками медиків, потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Місцевому жителю повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.