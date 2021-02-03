США та ЄС підтримують блокування проросійських телеканалів в Україні

Про це заявило посольство США в Україні та Голова представництва України при ЄС Микола Точицький

Про це заявило посольство США в Україні та Голова представництва України при ЄС Микола Точицький

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Запровадження санкцій проросійським телеканалам в Україні отримало схвальні відгуки: офіційний – від посольства США в Україні та поки неофіційний – від ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку посольства США в Україні та виступ Голови представництва України при ЄС Точицького на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії з метою захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав, - йдеться у повідомленні посольства.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й... Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Wednesday, February 3, 2021

Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявив, що в Європейському Союзі в неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти низки проросійських телеканалів.

Він наголосив, що заява поки що є неофіційною, однак остаточну реакцію можна отримати вже під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Брюсселя.

Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак, я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати, — розповів Точицький.

Як повідомлялося, сьогодні Комітет Ради одностайно підтримав санкції проти каналів медіахолдингу Медведчука.

Нагадаємо, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.