На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за смерть співмешканки

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському на Дніпропетровщині судитимуть 45-річного чоловіка за смертельне побиття 53-річної співмешканки. Під час сварки він ударив жінку пляшкою по голові. Крім того, фігурант без її дозволу переказав на власну банківську картку 40 тисяч гривень кредитних коштів із її рахунку

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався вночі 10 серпня за місцем проживання співмешканців. Між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої він схопив пляшку та вдарив нею потерпілу по голові. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 53-річна жінка померла.

На місце події прибули поліцейські Кам'янського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, встановили обставини злочину та затримали 45-річного чоловіка.

Під час досудового розслідування слідчі з'ясували ще один епізод його протиправної діяльності. Вранці того ж дня чоловік без дозволу співмешканки скористався її мобільним телефоном і переказав 40 тисяч гривень кредитних коштів з її банківського рахунку на власну картку.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловікові інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 1 ст. 361 КК України) та крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.