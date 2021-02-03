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03 лютого 2021, 11:45 94

В ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука"

03 лютого 2021, 11:45 94
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Планують "переписати" канали на журналістів
Планують "переписати" канали на журналістів
Фото з відкритих джерел
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У партії "Опозиційна платформа — За життя" розробляють стратегію порятунку телеканалів "112", ZIK і NEWS ONE, щодо яких почали діяти санкції РНБО.

Одним з очевидних рішень є зміна засновника, яким на сьогодні є нардеп Тарас Козак, інформує RegioNews

Про це йшлося у смс-переписці, яку під час пленарного засідання Верховної Ради вів нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа. Відповідні фото опублікував анонімний Telegram-канал "Картковий Офіс".

"В ОПЗЖ розробляють стратегію порятунку каналів 112, ZIK і NEWS ONE. Як варіант — "переписати" канали на журналістів. Цікаво, хто саме стане щасливчиком-магнатом?" — йдеться у коментарі до фото.

Також у листуванні є інформація про те, що пропагандистський телеканал "Росія1" планує зробити пряму трансляцію з приводу блокування "телеканалів Медведчука".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

Україна нардепи Верховна Рада опозиційна платформа переписка

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