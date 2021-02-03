В ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука"
У партії "Опозиційна платформа — За життя" розробляють стратегію порятунку телеканалів "112", ZIK і NEWS ONE, щодо яких почали діяти санкції РНБО.
Одним з очевидних рішень є зміна засновника, яким на сьогодні є нардеп Тарас Козак, інформує RegioNews
Про це йшлося у смс-переписці, яку під час пленарного засідання Верховної Ради вів нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа. Відповідні фото опублікував анонімний Telegram-канал "Картковий Офіс".
"В ОПЗЖ розробляють стратегію порятунку каналів 112, ZIK і NEWS ONE. Як варіант — "переписати" канали на журналістів. Цікаво, хто саме стане щасливчиком-магнатом?" — йдеться у коментарі до фото.
Також у листуванні є інформація про те, що пропагандистський телеканал "Росія1" планує зробити пряму трансляцію з приводу блокування "телеканалів Медведчука".
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".
Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.
Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.