ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента

В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

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Представники "Опозиційної платформи – За життя" проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюватимуть процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського.

Про це заявив нардеп Вадим Рабінович під час виступу з трибуни Ради, передає RegioNews з посиланням на Depo.ua.

"Найближчим часом ми проводимо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Запам'ятайте, ви не затулите рота ані нашій партії, ані мільйонам наших виборців. Ви не заткнете нас убивствами, заборонами каналів, терором. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента", – наголосив він.

За словами нардепа, Зеленський кинув виклик народу України.

"Кинув виклик європейському майбутньому України, оскільки фашизм – це не майбутнє та не європейський вибір. Коли забороняють та спалюють книги, закривають канали та вбивають журналістів – це справжній фашизм. І ми бачимо, що цей фашизм Зеленського вийшов на наші вулиці… Сьогодні ви вдарили в серце демократії", – підсумував він.

Зазначимо, що закон про імпічмент в Україні було ухвалено ще в 2019 році, але насправді він не працюватиме.

Закон зробили таким, що на практиці усунути главу держави за скоєні ним злочини неможливо – занадто складна процедура закладена в закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.