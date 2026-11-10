На Харківщині чоловік вбив матір і сказав, що вона "поїхала до Росії"

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У Харківській області винесли вирок чоловіку, який вбив власну матір. Він намагався приховувати злочин

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Злочин стався взимку 2021 року в Берестині. Чоловік під час сварки із 61-річною матір'ю вдарив її кулаками в голову, шию та тулуб. Внаслідок отриманих травм жінка померла.

Вночі він загорнув тіло матері в ковдру, переніс до підвалу покинутої сусідньої будівлі та засипав побутовим сміттям. Сусідам він збрехав, що матір поїхала до родичів у Росію. Лише у лютому 2022 року правоохоронці знайшли тіло жінки.

На суді чоловік не визнав провину, але докази доводили його винуватість. 50-річного жителя Харківщини за побиття, яке призвело до смерті його матері, ув'язнили на 9 років.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.