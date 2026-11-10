У Києві чоловік на замовлення підпалив цілу парковку з авто

Фото: Нацполіція

У Києві викрили чоловіка, який підпалив авто. Внаслідок пожежі згоріли ще чотири машини

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

38-річний житель Києва отримав у месенджері пропозицію "підробітку": підпалити машину за 1 000 доларів. Він погодився. Чоловік облив легкозаймистою рідиною автомобіль BMW та підпалив його.

Машина загорілась, і в результаті згоріли ще чотири авто, які були припарковані раніше. Звіт чоловік відправив "замовнику", але грошей так і не отримав.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.